В Казани дольщики начали жарить туши около недостроенного дома

В Казани дольщики ЖК "Мелодия" на Габишева начали жарить туши на костре около своего недостроенного дома, видео они разместили в соцсетях.

- Отметили сегодня "новоселье" в квартиры, которые ждем уже 1,5 года, придется видимо еще ждать, - сообщили дольщики.

Строительство началось в 2016 году, дом должны были сдать в 2017 году, но дата сдачи была отложена. Ранее застройщик в присутствии представителей власти и журналистов заявил, что недостающие средства в основном объеме уже найдены, и к 25 мая строительные работы планируется завершить.