В Челнах женщина встала на колени у здания УВД, пытаясь вернуть трехлетнюю дочь

В Набережных Челнах жительница города Алсу Фаваризова в минувшие выходные встала на колени у здания УВД, пытаясь таким образом привлечь внимание к тому, чтобы ей вернули ее дочь. Запись она выложила в Instagram.

- Я мать, у которой силой забрали ребенка. Отсутствие реакции законодателя вынуждает меня делать из личной трагедии публичную, чтоб вновь заставить наше правительство обратить внимание на недостаток существующих правовых механизмов в разрешении семейных конфликтов, – сообщила жительница города.

Челнинский суд после развода Алсу и ее мужа несколько раз менял место проживания ребенка – "отдавая" его то отцу, то матери. В конечном итоге ее оставили Алсу Фаваризовой. Но отец отказался возвращать дочь и активно пытался оспорить решение суда.

На днях выяснилось, что девочка находится с отцом на даче, женщина попыталась встретиться с дочерью, но ее бывший муж, матерясь, вытолкал ее сначала из дома, а затем и за калитку. Видео она после выложила в Instagram, признавшись также, что беременна.

На прошлой неделе юрист Наталья Романова распространила в соцсетях фото папы девочки. Женщина призывала расклеивать листовки и делать репосты сообщения, сопровождая сообщения хештегом #вернемребенкавместе.