В Татарстане закрыли дело на мужчину, обругавшего «Единую Россию» и Минниханова

В Сармановском районе Татарстана закрыли дело в отношении жителя поселка Джалиль Максима Семина, который обругал Минниханова и партию "Единая Россия", об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно материалам административного дела, 29 марта 2019 года Семин в группе "Типичный Джалиль" "ВКонтакте" под именем "Злой помбур" разместил пост с сообщением, выражающим, по мнению правоохранительных органов, явное неуважение к обществу, государству и органам, по данному факту было возбуждено административное дело.

На суд Семин не явился, при это он подтвердил полиции, что является автором.

- Вместе с тем, исходя из заключения эксперта, перед экспертом не ставился вопрос о проверке вышеуказанных высказываний на наличие "неприличной их формы" и являются ли они оскорбительными. Негативность оценки деятельности той или иной партии, её членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что наличие состава названного административного правонарушения в действиях Семина М.А. административным органом не доказано, - говорится в сообщении на сайте суда.

Административное дело было прекращено.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства, а виновника штрафуют.