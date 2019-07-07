На сквер по улице Ершова, где похоронят 600 выдающихся людей, потратят 100 млн

В Казани "Главинвестстрой" и Управление капстроительства совместно потратят на мемориальный сквер на улице Ершова 97,3 млн рублей. Об этом говорится в соответствующем тендере.

Сквер появится между Арским кладбищем и улицей Николая Ершова, у него будут ворота и калитка, площадь вымощена и покрыта рулонным газоном, внутри расположится некая скульптура, вход в сквер будет находиться около развязки с улицей Вишневского.

Работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года, а профинансируют ее из бюджета РТ.