На сквер по улице Ершова, где похоронят 600 выдающихся людей, потратят 100 млн

В Казани "Главинвестстрой" и Управление капстроительства совместно потратят на мемориальный сквер на улице Ершова 97,3 млн рублей. Об этом говорится в соответствующем тендере.
Сквер появится между Арским кладбищем и улицей Николая Ершова, у него будут ворота и калитка, площадь вымощена и покрыта рулонным газоном, внутри расположится некая скульптура, вход в сквер будет находиться около развязки с улицей Вишневского.
Работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года, а профинансируют ее из бюджета РТ.
Ранее сообщалось, что в сквере для погребения на улице Ершова в Казани планируют похоронить 600 выдающихся деятелей Татарстана. По данным исполкома, "создание нового мемориального сквера планируется на участке, который находится в непосредственной близости от южного ограждения кладбища "Арское" вдоль дороги по ул. Николая Ершова". Расширение кладбища не планируется, сквер будет отдельным объектом.
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