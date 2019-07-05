В Казани ликвидировали 65 мест концентрации ДТП

Инспекторы ГИБДД отчитались о ликвидации 65 мест концентрации ДТП в Казани. Снижения аварийности удалось достичь, ограничив максимальную скорость на проблемных участках, говорится в отчете о проведенной работе ОГИБДД УМВД России по Казани.

Инспекторы ссылаются на изменения законодательства, которые привели к увеличению средней скорости на дорогах – речь об отмене санкции за нарушение установленной скорости транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 км/час. В результате на ряде участков дорог, которые показались ГИБДД опасными, скорректировали скоростной режим. В 2019 году список получился таким:

Кировская дамба – 50 км/ч (6 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 6 человек получили травмы);

Чистопольская – Меридианная 40 км/ч (8 ДТП, в результате которых 13 человек получили травмы);

Чистопольская – Мусина 40 км/ч (5 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы);

Чистопольская – Бичурина 40 км/ч (6 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы);

ул. Азина при въезде в город 40 км/ч (место ДТП с погибшим);

ул. Горьковское шоссе (3 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы).

Проводилась и обратная работа, правда, согласно отчету, не в 2019, а в 2018 году – «по результатам проведенного анализа аварийности было ликвидировано еще 7 участков с ограничением скоростного режима».

Если говорить об общих результатах комплексного подхода, в 2018 году ликвидировали 65 мест концентрации ДТП в Казани, резюмировали в ОГИБДД УМВД.