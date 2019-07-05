Смертельное ДТП в РТ: машина сбила женщину, а после ее переехало другое авто

В Татарстане произошло смертельно ДТП. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре», а затем тело несчастной переехал другой автомобиль. Видеозапись наезда опубликовал «Татар-информ».

По словам очевидцев, все произошло накануне, около семи часов вечера на трассе Набережные Челны – Сарманово.

- Водитель "Лады" 14-й модели пошел на обгон, не уступил на пешеходном переходе дорогу женщине, и совершил на нее наезд. После этого на пешехода еще раз наехал другой автомобиль», – говорят очевидцы трагедии.

В результате аварии женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП.