В Казани выбрали три варианта реконструкции ТЦ «Кольцо»

Стали известны три варианта реконструкции ТЦ "Кольцо", которые выбрали в ходе голосования, их представили накануне в управлении архитектуры Казани.

В конкурсе принимали участие 17 проектов,голосование шло на сайте ТЦ "Кольцо". Отбор в народном голосовании прошли 10 заявок, и всего три отобрали члены жюри.

Первое место у коллектива авторов – это Владислав Куликовский, Арсен Хаиров и Маргарита Подгорная. Второе место отдали Илье Фаттахову, а третье – Евгению Прокофьеву, при это все проекты, как отметили на заседании, недостаточно проработаны. Второй этап конкурса пройдет с учетом высказанных замечаний, его продлили на месяц до 2 сентября 2019 года.

Проект 1

Проект 2

Проект 3

- Лично собственнику нравятся все представленные проекты, и он благодарит всех, кто принял участие в этом конкурсе. В каждом из них есть интересные решения, но он не принимает участия в отборе. Его позиция — пусть этим занимаются профессионалы. Для нас главное, чтобы выбрали достойного победителя. Это позволит быстрее начать реконструкцию, о которой все говорят уже с 2015 года, — цитирует "Бизнес Online" сообщение директора по маркетингу "Эдельвейс Групп" Алины Ельмеевой.

Напомним, конкурс начался 1 апреля, он пройдет в два этапа, в ходе первого были рассмотрены архитектурные концепции, в ходе второго на их основе разработают эскизы. Одна из задач конкурса - поиск оптимального архитектурного решения, учитывающего окружающую историческую застройку.