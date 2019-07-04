Мэрия: если кассовый аппарат в автобусе неисправен, пассажир едет бесплатно

В мэрии Казани сообщили, что если кассовый аппарат в общественном транспорте неисправен, то пассажир имеет право проехать бесплатно, сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома Айдар Абдулхаков.

В Казани с начала июля разрешили оплачивать проезд в автобусах при помощи банковских карт и мобильных телефонов, однако казанцы столкнулись с многочисленными проблемами - у кого-то деньги снимают позже, у кого-то сразу, но не 27 рублей, как положено, а, например, 2 рубля, а у некоторых, как пару дней назад, сразу 279 рублей.

При этом несколько дней назад один из пассажиров столкнулся с кондуктором,который требовал оплату картой, а не мобильным телефоном, видео появилось в Сети.

- Если в транспортном средстве не работает устройство проверки документов, то есть кассовый аппарат, то транспортное средство считается технически неисправным, оно должно двигаться в гараж, а пассажиры в этом случае едут бесплатно, - сообщил Айдар Абдулхаков.

В случае возникновения любых вопросов необходимо обращаться на телефон горячей линии: (843) 275-30-50.