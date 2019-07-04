В центре Казани появились два новых «вафельных» перекрестка

В центре Казани сегодня ночью появились два новых перекрестка с "вафельной" дорожной разметкой, сообщили в Минтранспорта РТ.

Соответствующая разметка появилась на перекрестке улицы Пушкина с Салимжанова и улицы Татарстан с Правобулачной. Ранее такая разметка появилась на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны.

По данным мэрии, эта разметка позволит разгрузить перекресток, на котором в часы пик возникают заторы.

На этот участок запрещается заезжать, если впереди образовался затор, чтобы не создавать препятствие для движения в поперечном направлении. Теперь водителям лучше подождать и не выезжать под конец зеленого сигнала светофора на занятый перекресток. За нарушение правил "вафельной разметки" налагается штраф в 1000 рублей.