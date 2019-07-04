Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов, Бюро исполкома Российского футбольного союза поддержало эту идею. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

- Поддержать инициативу руководства Татарстана и администрации Казани по выдвижению города на право проведения матча Суперкубка УЕФА 2022 и 2023 годов по футболу, - говорится в сообщении на сайте РФС.

В РФС поручили администрации Российского футбольного союза направить в УЕФА необходимые для заявки документы.

За Суперкубок борются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы одного сезона.

Напомним, в Казани состоялись шесть игр ЧМ-2018 — четыре игры группового турнира и две встречи плей-офф. 30 июня сборная Франции на "Казань Арене" победила в 1/8 финала Аргентину (4:3). 6 июля в четвертьфинале Бразилия уступила Бельгии (1:2).