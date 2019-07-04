В Казани задержали кассиршу банка, сбежавшую с 20 миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую вместе с семьей после кражи более 20 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщина скрывалась на съемной квартире вместе с мужем и детьми, ее удалось задержать при помощи ФСБ и МВД. Она скрывалась от следствия в Ново-Савиновском районе Казани, уточняет "Реальное время".

Сейчас Хайруллина находится под следствием, местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

Напомним, спецоперацию старшая кассир Хайруллина провернула в районе 18 часов 27 мая перед самым уходом — собрала несколько упаковок наличных и спрятала в большой сумке. После этого отпросилась домой и ушла с деньгами — не вызвав никаких подозрений. Как только стали ясны масштабы, на адрес Луизы срочно выехала полиция — но дома уже было пусто. При этом отмечается, что пропала вся семья — муж подозреваемой, две дочери, свекр и сестра.

СМИ сообщили о трех вариантах кражи денег: кто-то из клиентов либо оформил крупный вклад, либо, напротив, написал заявление о выдаче депозита. По одной из теорий, Хайруллина могла вообще написать это заявление сама, а служба безопасности банка подлог по каким-то причинам проглядела. По третьей версии могло получиться так, что деньги почему-то не инкассировались в банке несколько дней подряд.