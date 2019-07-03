В Татарстане сотрудники ГИБДД устроили флешмоб со школьниками

В пришкольном лагере средней общеобразовательной школы №1 Менделеевска прошло мероприятие по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Засветись. Будь бдительным на дороге», организованное местным подразделением ГИБДД.

В ходе мероприятия школьники организовали флешмоб и участвовали в игре «Назови знак». Обращаясь с призывом к пешеходам и водителям, на аллее перед школой, ребята и раздавали листовки и рассказывали о необходимости использования световозвращающих элементов, которые помогут стать заметнее на дороге в темное время суток.

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое занятие с учащимися на тему соблюдения правил дорожной безопасности и напомнили юным участникам дорожного движения как правильно переходить улицу, где можно кататься на велосипеде и какую экипировку следует при этом надевать.

В завершение познавательного дня ребята приняли участие в конкурсе рисунков, посвященном дорожным правилам. Фантазия юных художников не знала границ. Кто-то изобразил живой светофор, грозящий пешеходам пальцем при запрещающем сигнале, другие с помощью красок и карандашей перенесли на бумагу свой безопасный путь из дома до школы и обратно.