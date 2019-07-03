Cын выходца из Татарстана погиб при тушении пожара на «Лошарике»

Cын члена клуба офицеров при полпредстве Татарстана в Москве капитан третьего ранга Виктор Кузьмин погиб при ликвидации пожара на на научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик", сообщается на сайте Полномочного представительства Татарстана в Российской Федерации.

- Эта трагедия унесла жизнь капитана третьего ранга Виктора Кузьмина – сына Героя России Сергея Викторовича Кузьмина, вице-адмирала ВМФ России, члена Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана. Родные Сергея Кузьмина являются выходцами из Рыбно-Слободского района Республики Татарстан, - говорится в сообщении.

1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар в аккумуляторном отсеке во время батиметрических измерений. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.