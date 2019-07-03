В Казани открылась новая мечеть, церемония открытия прошла сегодня на Мамадышском тракте, 18.

Ранее сообщалось, что мечеть находится на улице Трудовая, она двухэтажная с цокольным этажом и минаретом. В мечети были предусмотрены пандусы для обеспечения доступности учреждения маломобильной группе населения.

В церемонии открытия приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, президент Академии наук РТ Макзюм Салахов и советник президента РТ Камиль Исхаков.

Мечеть вмещает 300 человек. Строительство мечети было начато в 2015 году, в настоящее время мечеть полностью функционирует: в ней есть мужская и женская комнаты для омовения, а также учебные классы.