Стало известно, что делать пассажирам в Казани, заплатившим 279 рублей за проезд

В Казани накануне днем в системе оплаты проезда в троллейбусах и автобусах произошел масштабный сбой, из-за которого у пассажиров списывалось с банковских карт по 279 и 277 рублей вместо 27, в исполкоме города уточнили, что делать в таком случае.

Сбой начался с самого утра, сами кондукторы знали о нем и, списывая деньги, просили всех сохранять чеки.

- Пассажирам общественного транспорта, у которых ошибочно с банковской карты при оплате проезда списалась некорректная сумма, все денежные средства будут полностью возвращены в течение десяти дней. Кондукторы привыкают к работе с новой системой оплаты проезда. Мы приносим свои извинения пассажирам. Все проблемы будут устранены. Мы уже обговорили с банками: возврат средств произойдет в течение 6—10 дней, - цитирует "Реальное время" сообщение заместителя гендиректора "Транспортной карты" Рамиля Якупова.

В "Транспортной карте" уточнили, что если кто-то из пассажиров хочет уточнить нюансы оплата проезда, он может позвонить на горячую линию "Транспортной карты" по номеру 8 (843) 262-80-80.