В Казани осудили водителя Chevrolet, протащившего сотрудника ГИБДД

В Казани осудили 37-летнего Алмаза Заутдинова, который на своей машине протащил сотрудника ГИБДД, зажав ему руку.

В феврале на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания сотрудник ГИБДД попытался остановить Chevrolet Cobalt, ехавший по встречной полосе и проехавший на красный сигнал светофора. После остановки инспектор ДПС попросил водителя передать ему права, но тот вновь поехал, протащив за собой несколько десятков метров полицейского, пытавшегося вытащить ключи из замка зажигания.

Затем водитель совершил столкновение с другим автомобилем, выскочил из салона и покинул автомобиль, перебегая проезжую часть, он попал под колеса другой машины. После он убежал в близлежащие дворы и сел в такси. Заутдинова удалось задержать на следующий день. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение без прав и отправили на 15 суток в изолятор за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Мужчину осудили на 5,5 лет колонии.