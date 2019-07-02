Отец, зарезавший 1,5-годовалую дочь в Казани, жаловался на панические атаки

35-летний казанец, зарезавший сегодня свою 1,5-годовалую дочь, ранее жаловался на панические атаки, об рассказывала его жена подруге, передает телеканал "Татарстан 24".

Родители девочки познакомились в Нижнекамске, вскоре мужчину осудили за преступление на 10 лет колонии. После освобождения он переехал в Казань, где они вновь начали встречаться. Когда у них родилась дочь, они "сдували с нее пылинки", отец часто играл и гулял с девочкой.

Тем не менее женщина в последнее время жаловалась, что опасается за психическое состояние своего супруга, у того "начались какие-то проблемы с головой и панические атаки".

Сегодня утром мужчина зарезал девочку, после чего позвонил жене и сказал ей, чтобы она срочно возвращалась домой. Там она нашла окровавленные тела девочки и ее отца, предварительно, тот ударил ее ножом в шею, а после пытался покончить с собой. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

На месте работают следователи.

"Бизнес Online"