В Казани больной раком, искавшей семью для сына, откачали жидкость из легких

Больная раком жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына, рассказала об ухудшении самочувствия и срочной откачке жидкости из легких. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, ее состояние ухудшилось на днях, после было принято решение откачать жидкость из легких.

- Мы с Амирчиком срочно приехали в хоспис, где мне экстренно сделали эту процедуру. Знаю, что не нужно, чтобы он видел, как маме плохо и больно, но он у меня молодец! - сообщила женщина.

Ранее сообщалось, что ее состояние ухудшилось, у нее выросли метастазы.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына.