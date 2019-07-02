В Казани передали в суд дело экс-главы «Татфондбанка»

В Казани передали в Вахитовский суд дело на экс-главу "Татафондбанка", которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Мусина обвиняют в том, что он, возглавляя банк, необоснованно выдал кредиты компаний "Бытовая Электроника" и группе компаний "DОМО" на сумму 18,6 млрд. рублей; "Аида и Д" на сумму 133,7 млн рублей; уступил права требования по 32 кредитным договорам на сумму 2,7 млрд. рублей ООО "МИГ" в обмен на облигации "Татфондбанка", которые утеряли свою ликвидность.

Также, по версии следствия, он незаконно получил для "Татфондбанка" кредит в Банке России на сумму 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

- Ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 300 свидетелей, проведено более 200 выемок, обысков, осмотров предметов и документов... Объем уголовного дела составил 517 томов. Совокупный объем арестованного имущества по уголовному делу составляет более 4,2 млрд рублей, - сообщили следователи.

Свою вину Мусин частично признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

Расследование продолжалось с 16 февраля 2017 года, Мусин был задержан 3 марта того же года. Около года банкир находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, после его отпустили домой.