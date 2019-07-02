В Татарстане после просьбы Путину беженцам из Донбасса дали гражданство

В Татарстане трем членам семьи Люльковичей из Донбасса дали гражданство после просьбы у президента России Владимира Путина во время прямой линии, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Жители Украины, переехавшие в Челны из-за войны, живут там с 2014 года, у них был только статус беженцев, поэтому семья не могла получать все социальные гарантии. Семья не могла получить гражданство России из-за того, что не могла подтвердить свои доходы. Они обратились во время "Прямой линии" к президенту России, который поручил решить их проблему.

Сегодня стало известно, что паспорт получили 24-летняя Екатерина, 28-летний Ричард и 22-летний Джимми Люльковичи, в МВД уточнили, что сейчас "принимаются меры по закреплению правового статуса" в отношении остальных членов семьи.