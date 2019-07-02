В Татарстане водитель автобуса прямо в диспетчерской зарезал женщину

В Альметьевске накануне 42-летний водитель автобуса прямо в диспетчерской местного объединения пассажирского автотранспорта из ревности зарезал 38-летнюю женщину, информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

Предварительно, в 12:30 в диспетчерской по улице Полевая между водителем автобуса и диспетчером из ревности началась ссора. Мужчина множество раз ударил ее ножом в шею и живот, она скончалась в реанимации.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, оказалось, что у него были судимости за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено дело по статье "Убийство".