В Казани ЧОП оцепил Мергасовский дом

В Казани частная охрана оцепила Мергасовский дом, такое решение принял мэр города Ильсур Метшина, сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.

- Мэр Казани принял решение и выставляет ЧОП на Мергасовский дом. ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению с жителями, – сообщила Балтусова.

Ранее стало известно, что Мергасовский дом превращается в свалку. Двери квартир открыты нараспашку, повсюду бутылки спиртного, мусор и спички.

Ранее сообщалось, что в центре Казани продадут Мергасовский дом, являющийся объектом культурного наследия в аварийном состоянии, начальная цена на торгах составит 1 рубль.