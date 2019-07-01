В Казани школьница канцелярским ножом резала себе бедра: возбуждено дело

В Казани 15-летняя ученица одной из школ на протяжении нескольких месяцев резала себе бедра канцелярским ножом, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Информацию подтвердил источник портала.

Школьница с января по май этого года наносила себе травмы у себя в квартире по улице Краснококшайская.

- В какой-то момент это было обнаружено, девочку отправили в психиатрическую больницу имени Бехтерева. 28 июня по данному факту было возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", - сообщили порталу.

Сейчас идет поиск подозреваемых.