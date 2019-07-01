В РТ проверят данные о директоре, заставившего учителей скинуться на штраф

В Тукаевском районе Татарстана прокуратура проверит информацию, что с учителей Тлянче-Тамакской школы собирали деньги на оплату штрафа от Роспотребнадзора, сообщается в Twitter ведомства.
В прокуратуре в ходе мониторинга Интернета нашли сообщение, в котором говорилось, что директор школы организовала с учителей и персонала школы сбор средств для оплаты штрафа, якобы, перед этим Роспотребнадзор выписал школе штраф в размере 13 тысяч рублей.
Учителям предлагалось перечислить на банковскую карту директора 600 рублей, а рабочему персоналу по 200 рублей.
Сейчас ведется проверка.
Прокуратура проверяет информацию о поборах с учителей школы в Тукаевском районе https://t.co/osn2s1qMJ0— Прокуратура РТ (@smiprokrt) 2 июля 2019 г.
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