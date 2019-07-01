В РТ проверят данные о директоре, заставившего учителей скинуться на штраф

В Тукаевском районе Татарстана прокуратура проверит информацию, что с учителей Тлянче-Тамакской школы собирали деньги на оплату штрафа от Роспотребнадзора, сообщается в Twitter ведомства.

В прокуратуре в ходе мониторинга Интернета нашли сообщение, в котором говорилось, что директор школы организовала с учителей и персонала школы сбор средств для оплаты штрафа, якобы, перед этим Роспотребнадзор выписал школе штраф в размере 13 тысяч рублей.

Учителям предлагалось перечислить на банковскую карту директора 600 рублей, а рабочему персоналу по 200 рублей.

Сейчас ведется проверка.