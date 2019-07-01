Под Казанью священник потерял свыше 600 тыс рублей из-за Forex

В Зеленодольском районе Татарстана 41-летний священник из Свято-Успенского мужского монастыря потерял 634 тысячи рублей, попытавшись вложить их в Forex-биржу, информацию подтвердил источник портала.

По предварительным данным, священнику в период с конца апреля по начало мая звонили некие люди, которые называли себя представителями биржи FinmaxFX.

- Они убедили священник вложить 634 тысячи рублей, чтобы получить доход. Он перевел деньги им через банковское приложение, - сообщили порталу.

В конце июня священник понял, что он стал жертвой мошенников, 28 июня он написал заявление в правоохранительные органы. Идет проверка.