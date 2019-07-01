В Татарстане на депутата завели уголовное дело за продажу воды

В Татарстане в городе Нурлат завели уголовное дело в отношении 36-летнего депутата местного городского Совета Рамиля Мотыгуллина, которого подозревают в незаконной продаже воды. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, подозреваемый, также занимающий должность директора компании "Промочистка", с конца ноября 2016 года по конец ноября 2017 года, не имея соответствующей лицензии, добывал воду из артезианских скважин, после он продавал ее населению.

- Предварительно, на продаже воды депутат заработал 11,5 млн рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", депутата отпустили под подписку о невыезде, - сообщили порталу.