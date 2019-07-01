«Пусть дурочку не включают»: в Казани имам пошел против видеокамер в мечетях

В Казани в мечетях появятся системы видеонаблюдения, они позволят обеспечить более полный правопорядок, однако имам-хатыб мечети "Миргазиян" Абудурауф Забиров написал заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- В июне к нам пришли из "Таттелекома", сначала позвонили, сказали, что по поводу установки камер. Но зачем нам камеры? У нас ведь уже есть все: монитор, сервер, 8 камер. Я так и ответил, но говорят, что это по установке ФСБ, МВД. Мне МВД и ФСБ не указ, мне два человека могут указать — мой непосредственный начальник, муфтий ДУМ РТ, и гарант Конституции Татарстана, президент Рустам Минниханов, - рассказал имам.

Чуть позже пришли некие техники, которые сообщили, что информация с видеокамер пойдет в ФСБ.

- Пусть дурочку не включают, что грабят мечети и что из-за этого нужны камеры. Если будут грабить, мы сами обеспечим безопасность, - отметил имам.

Он опасается, что камеры на самом деле нужны, чтобы следить за прихожанами мечетей. Отмечается, что какой-либо программы по установке камер в церквях Татарстана нет.

Имам обратился к адвокату Руслану Нагиеву, который помог ему составить жалобу на имя генпрокурора России Юрия Чайки.