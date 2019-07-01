В Казани на реставрацию Кремля потратят почти 1 млрд рублей

В Казани на реставрацию объектов в составе ансамбля Казанского Кремля потратят 862 млн рублей, об этом стало известно из соответствующего тендера.

Необходимо будет провести реставрацию двух зданий - здание присутственных мест и консистории конца XVIII — начала XIX века, а также здание гауптвахты середины XIX века. Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года.

Заявки будут принимать до 11 июля, а аукцион состоится 15 июля. Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.