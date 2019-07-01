«Права хотите качнуть?». Красноярский губернатор - пострадавшим от наводнения

Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с жителями города Канск заявил одной из присутствующих женщин, что та пытается "качать права", сообщает NGS24, опубликовавшее видео со встречи.

Сначала женщина спросила губернатора, видел ли он дорогу, ведущую в город.

- А если сейчас вода пойдет и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать? — спросила она.

Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть! — ответил он ей.

Женщина заявила, что она не качает, а спрашивает. Губернатор ответил, что видел дорогу, если ее размоет, она будет восстановлена.

В конце встречи чиновник заявил: "Удачи вам. Счастливо. Держитесь!".