В Татарстане из-за нерешительного лосенка на дороге образовался затор

В Нижнекамском районе Татарстана образовался затор из-за нерешительного лосенка, об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Глава Елантовского сельского поселения Раиф Гайнутдинов, который возвращался домой из Самары, снял, как взрослое животное уверенно перебегает через дорогу, а детеныш нерешительно мнется у обочины. Самка несколько раз возвращается за лосенком, но тот так и не решается выбраться на проезжую часть.

В результате образовалась небольшая пробка, в итоге лосенок преодолел свой страх и неуверенными шагами последовал за матерью по асфальту. После оба скрылись.