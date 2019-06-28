В центре Казани появилась «вафельница», за выезд на которую штраф в 1 тыс рублей

Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:43, сегодня
Смерть виновника громкого ДТП Артема Точилкина: в СКР сообщили подробности
10:22, сегодня
В Зеленодольске осудили мужчину, у которого в машине нашли 7 килограмм гашиша
08:50, 28.06.2019
Зеленодольские пожарные получили две новые машины от компании POZIS
11:15, 26.06.2019
Стала известна программа Дня молодежи, который пройдет 29 июня в Зеленодольске
14:13, 22.06.2019
В Зеленодольск кошка умерла после стрижки, хозяйка обвинила в этом ветеринаров
11:43, 21.06.2019
Синоптики предупредили зеленодольцев о грозе и сильном ветре в выходные
15:59, 20.06.2019
Некоторые дома в Зеленодольске могут исключить из категории аварийных
15:24, 19.06.2019
В Зеленодольске начали искать трех пропавших людей, включая школьницу
08:10, 18.06.2019
ДТП с подростком, погибшим на мотоцикле в Зеленодольске: ему не уступили дорогу
13:12, 17.06.2019
В Зеленодольске на пересечении улиц Гоголя и Гастелло разбился мотоциклист
11:07, 17.06.2019
В Зеленодольске спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»
09:55, 17.06.2019
В Зеленодольске начался снос аварийных домов
09:10, 13.06.2019
Cтроительство мусоросжигательного завода в Осинове начнется уже в июле
11:29, 11.06.2019
На реконструкцию вокзала в Зеленодольске планируют потратить больше миллиарда
10:34, 10.06.2019
14-летнюю девочку из Зеленодольска, пропавшую в лесу, обнаружили с самолета
15:29, 07.06.2019
В Зеленодольском районе легковушка сбила скутериста
14:57, 06.06.2019
Айгуль Ситдикова из Зеленодольска установила два мировых рекорда
10:08, 06.06.2019
В Зеленодольске начали сносить аварийные дома
19:34, сегодня
Казань сегодня: смерть Точилкина и «вафельница»
17:15, сегодня
У ДелоБанка самые выгодные тарифы для ИП-фрилансера и торговой точки
15:11, 30.06.2019
Эксперимент: что покажет алкотестер, если выпить безалкогольное пиво или квас
16:53, сегодня
В мэрии Казани уточнили, на сколько вырастет стоимость оплаты ЖКХ с июля
16:39, сегодня
Пенсионерка из Набережных Челнов хотела продать дом, но лишилась всех сбережений
15:54, сегодня
В Татарстане из-за нерешительного лосенка на дороге образовался затор
15:42, сегодня
В центре Казани появилась «вафельница», за выезд на которую штраф в 1 тыс рублей
13:57, сегодня
Появилось видео смертельного ДТП с байкером у Центра семьи «Казан»
13:54, сегодня
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
13:39, сегодня
Стало известно, какая погода будет в Казани на этой неделе
12:42, сегодня
Стали известны подробности смерти депутата из Татарстана в Финляндии
11:59, сегодня
Курбан Бердыев перестал быть одним из владельцев «Рубина»
11:43, сегодня
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
11:33, сегодня
В Челнах объявили в розыск девочку, которую похитил отец
11:19, сегодня
В Казани убило током виновника резонансного ДТП Артема Точилкина
10:59, сегодня
В Казани водитель «Жигулей», сбегая со штрафстоянки, снес ворота
10:55, сегодня
Умер депутат Елабужского городского совета
10:33, сегодня
В казанском аэропорту открыли прямые рейсы в Доминикану
10:20, сегодня
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
09:59, сегодня
В Татарстане со здания больницы украли два флага
09:51, сегодня
В Челнах неизвестные, угрожая пистолетом, отобрали у уличных музыкантов деньги
09:49, сегодня
В Казани стоимость квартир в новостройках за год выросла на 16 процентов
09:21, сегодня
В Татарстане мужчина помочился под окнами супругов, а потом жестоко избил их
09:10, сегодня
В Казани скончался татарстанский актер и драматург Амир Камалиев
08:59, сегодня
В Татарстане разыскивают мужчину, который страдает потерей памяти
08:57, сегодня
Какие законы вступят в силу в России с 1 июля: оплаты ЖКХ, кредитов и новоселы
17:06, 30.06.2019
18-летний парень ограбил квартиру в Казани, найдя ключи в почтовом ящике
14:07, 30.06.2019
В челнинском поселке ГЭС 1 июля отключат светофор
13:23, 30.06.2019
Новый клип Tatarka на татарском языке собрал за 2 дня более 3 млн просмотров
12:53, 30.06.2019
В Нижнекамске откроется центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным
11:37, 30.06.2019
В Казани возле «Чаши» насмерть сбили мотоциклиста
11:34, 30.06.2019
Стали известны регионы, где жители платят за услуги ЖКХ меньше 500 руб в месяц
09:59, 30.06.2019
В Челнах водитель сбил мужчину и бросил умирать на дороге
09:36, 30.06.2019
«Рубин» подписал 3-летний контракт с тремя футболистами из Тбилиси и Оренбурга
09:19, 30.06.2019
В Казани обнаружили могилу первого в России велогонщика, объехавшего весь мир
06:30, 30.06.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и град
19:36, 29.06.2019
Маршрут автобуса №93 в Казани продлят до населенного пункта Берновые Ковали
18:59, 29.06.2019
В июле частично перекроют улицу Ибрагимова и Химиков
18:54, 29.06.2019
Непривычный тест на логику. Попробуйте ответить на 5 вопросов
17:27, 29.06.2019
РПЦ предложила изучать на уроках литературы Библию, Тору и Коран
17:07, 29.06.2019
Женщинам сократят рабочий день. Но не всем
14:36, 29.06.2019
Из-за велогонок Tour de Tatarstan перекроют 7 улиц и изменят движение автобусов
13:21, 29.06.2019
В Казани и еще 4 городах Татарстана может появиться 5G
12:00, 29.06.2019
«Солнечная регата» и забег на шпильках: чем заняться в Казани в эти выходные
10:20, 29.06.2019
Подробности курьезного ДТП в зоопарке: 31-летнему водителю стало плохо за рулем
09:53, 29.06.2019
Появилось видео, как водитель «КАМАЗа» пропустил утку с птенцами на дороге
09:30, 29.06.2019
В Челнах мать с сыном спаслась от загоревшейся стиральной машины на балконе
09:11, 29.06.2019
Синоптики прогнозируют сегодня в Казани град и грозу
08:15, 29.06.2019
Что посмотреть сегодня: «Ужин» (2017)
19:02, 28.06.2019
Модная детская одежда
18:45, 28.06.2019
В Казани тело мужчины пролежало на остановке несколько часов
18:42, 28.06.2019
Казанцы изобрели непадающие лифты, воздушный шар для полетов в космос и молоток
17:43, 28.06.2019
Стали известны подробности тарана Mercedes с зоопарком в Казани
17:35, 28.06.2019
В Татарстане ГИБДД в детских лагерях проверила знание ПДД
15:10, 28.06.2019
Уход за кожей без косметики
14:45, 28.06.2019
Президент России подписал закон о защите прав дольщиков
14:30, 28.06.2019
Синоптики: в Татарстане вновь ожидаются сильный ветер и град
14:17, 28.06.2019
В Татарстане задохнулся младенец
14:10, 28.06.2019
В Татарстане на заседании акционеров задержали экс-депутата Горсовета Челнов
13:48, 28.06.2019
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ ЧЕЛНИНЕЦ СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ
13:29, 28.06.2019
В Казани объявили в розыск 15-летнего подростка
13:26, 28.06.2019
В Челнах на заседании акционеров Камаза задержали экс-депутата горсовета
13:14, 28.06.2019
В центре Казани на дороге появится первая «вафельница»
12:54, 28.06.2019
В Набережных Челнах открыли стелу Нижнекамской ГЭС
12:45, 28.06.2019
В Татарстане завели дело на компанию, владеющими почти всеми газозаправками
11:43, 28.06.2019
BeelineTravel - сервис бронирования путешествий от Билайн
11:40, 28.06.2019
В Татарстане осудили мать за долг по алиментам
09:51, 28.06.2019
Правительство РФ утвердило список запрещенных к содержанию животных
09:30, 28.06.2019
Пособия и ипотечные каникулы: какие законы вступают в силу с 1 июля
08:29, 28.06.2019
В Челнах погибла женщина, упав с моста
08:10, 28.06.2019
Путин рассказал о возможном преемнике
15:38, 27.06.2019
В Татарстане на трассе столкнулся грузовик и автовоз. Один человек погиб
14:24, 27.06.2019
Житель Татарстана за двойное убийство получил 18 лет колонии
12:04, 27.06.2019
Из-за долгов по зарплате челнинец стал миллионером
11:41, 27.06.2019
В Елабуге загорелся мотоцикл после столкновения с автомобилем: есть погибший
10:17, 27.06.2019
Выпускница МГУ вышла на вручение диплома в футболке «Свободу Азату Мифтахову»
evening-kazan.ru

В центре Казани появилась «вафельница», за выезд на которую штраф в 1 тыс рублей

Cегодня, 15:42 1022 12 Автор: prokazan.ru

В центре Казани на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны появилась первая в городе «вафельная» дорожная разметка, около нее появился «Участок перекрестка».

По данным мэрии, эта разметка позволит разгрузить перекресток, на котором в часы пик возникают заторы.

Разметка представляет собой клетчатый рисунок, благодаря которому водители будут наглядно представлять себе границы перекрестка. На него будет запрещено выезжать, если впереди образовался затор. Штраф за въезд в эту зону составляет 1000 рублей.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
8
01 июля 2019
16:01
Молодцы, идиоты... Не будем строить развязки, ловите народ вафленицу... И будут каждый год пилить бабло на её нанесение...
Горожанин
2
01 июля 2019
16:12
А где там развязку сделать? Уж лучше вафельнику, нормально сделали.
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы, идиоты... Не будем строить развязки, ловите народ вафленицу... И будут каждый год пилить бабло на её нанесение...
Развернуть
Горожанин
2
01 июля 2019
16:22
В чём проблема, езди по правилам, не выезжай на перекресток перед затором
Горожанин
2
01 июля 2019
16:36
А кто знает как оплата у этой вафельницы? Почасовая? Сколько комплекс?
Горожанин
1
01 июля 2019
16:41
А как же без вафли, говорят это самый главный атрибут бааальшого города в рф
Дед пихто
1
01 июля 2019
16:44
Да уж без него (вафельница) нам звание 3 - й столицы не светит
Горожанин
2
01 июля 2019
17:04
Идиот это ты. В какой стране мира, в каком городе, пусть даже в таком благополучном по распилам, как Париж, ты видел развязки? Лишь бы об@сpaть! Предложи что нибудь своё! Умник!
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы, идиоты... Не будем строить развязки, ловите народ вафленицу... И будут каждый год пилить бабло на её нанесение...
Развернуть
Горожанин
1
01 июля 2019
17:06
Я имею ввиду в центре города, пардон.
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы, идиоты... Не будем строить развязки, ловите народ вафленицу... И будут каждый год пилить бабло на её нанесение...
Развернуть
Горожанин
0
01 июля 2019
17:52
думаю, что сегодня уже многие тупили и получат штрафы))
Бари Алебастров
0
01 июля 2019
18:17
А когда эчпочмачницу нанесут на перекресток?
Горожанин
0
01 июля 2019
18:25
просто откажитесь от повозки, и не будет проблем с пробками
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы, идиоты... Не будем строить развязки, ловите народ вафленицу... И будут каждый год пилить бабло на её нанесение...
Развернуть
алексей
0
01 июля 2019
20:04
во теперь драка будет кому эта вафельница будет бабло приносить
Я
0
01 июля 2019
22:46
ОДНА ОБЕЗЬЯНА НАРИСОВАЛА ЗАПРЕТ. ДРУГИЕ ПОВИНУЮТСЯ.Это лишь рисунок на асфальте.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:00, сегодня
Baza: задержан подозреваемый в избиении фээсбэшников за долгое сидение в туалете
12:53, сегодня
В России отзывают Porsche Panamera: автомобили могут загореться
17:38, 27.06.2019
Строительная подборка от ProKazan.ru
12:36, 25.06.2019
В Казани прошел прием в честь победы поселка «Примавера» в международной премии
11:58, сегодня
В Госдуме предложили повысить штраф за неправильную парковку для люксовых авто
08:41, сегодня
В России изменились правила продажи молочной продукции
11:25, 25.06.2019
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
16:17, 28.06.2019
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяное» ДТП
13:12, 28.06.2019
В Уфе завершили расследование дела об изнасиловании дознавательницы
12:34, 28.06.2019
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских. Возбуждено дело
10:44, 28.06.2019
В России убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
08:56, 28.06.2019
В соседней республике мужчина на тракторе раздавил человека: это попало на видео
17:52, 27.06.2019
Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
17:19, 27.06.2019
В соседней республике отец разбудил сына, а потом выстрелил ему в голову
16:38, 27.06.2019
В России мужчину задушил, а потом закопал 16-летнюю мать-одиночку
10:38, 27.06.2019
В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибли, еще 20 человек ранены
16:55, 26.06.2019
СМИ: Алибасов предоставил доказательства своего отравления
15:41, 26.06.2019
В Москве мужчина у здания Минстроя облил себя бензином и угрожал самосожжениеv
13:10, 26.06.2019
В России двухлетний ребенок два дня провел в квартире с мертвым отцом
10:18, 26.06.2019
В России хотят выплачивать зарплаты по-новому
09:41, 26.06.2019
В соседней республике трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку в лагере
17:32, 25.06.2019
Умерла народная артистка России Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
16:18, 25.06.2019
В онкодиспансере россиянку насмерть раздавило аппаратом для лучевой терапии
09:34, 25.06.2019
В Москве мужчина угощал людей отравленной газировкой, а потом грабил их
09:20, 25.06.2019
СМИ: врачи заподозрили Бари Алибасова в инсценировке отравления
11:27, 24.06.2019
В России пес по кличке Мачо спас новорожденную девочку
09:42, 24.06.2019
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
13:39, 22.06.2019
Экстренно госпитализирована жена продюсера Бари Алибасова
17:09, 21.06.2019
В Минздраве назвали самый опасный вид рака в России
16:21, 21.06.2019
В России курсанты ФСИН с помощью биты хотели убить однокурсницу
12:09, 21.06.2019
В России хотят ввести единый документ на оплату услуг ЖКХ
09:35, 21.06.2019
СМИ: в Москве мальчик из гей-семьи госпитализирован с признаками насилия
16:43, 20.06.2019
Владелец банка «Уралсиб» умер в 56 лет
13:03, 20.06.2019
В России пересчитают цены на отопление
09:34, 20.06.2019
Правительство России планирует ввести новый штраф для водителей
13:59, 19.06.2019
В Московской области под «Камазом» обрушился мост
13:19, 19.06.2019
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
12:05, 19.06.2019
В России курортный сбор могут распространить на частный сектор
11:19, 19.06.2019
МВД наказало полицейских, которые распространили видео катастрофы в Шереметьево
09:52, 19.06.2019
В России увеличат пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
15:45, 18.06.2019
В России полицейского подозревают в сексуальных домогательствах к подчиненным
15:03, 18.06.2019
Глава Счетной палаты РФ назвал бедность россиян позором
13:59, 18.06.2019
В Москве таксист изнасиловал пассажирку, а потом пообещал жениться
10:23, 18.06.2019
У жителей России хотят изымать землю за нескошенную траву и мусор
16:46, 17.06.2019
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
15:19, 17.06.2019
После отставок генералов МВД из-за дела Голунова полицейские массово уходят
09:16, 17.06.2019
Под Воронежем в ДТП погибли 8 человек. Выжил только один ребенок
15:39, 16.06.2019
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
09:51, 16.06.2019
СМИ: Бари Алибасов уедет из России
16:47, 15.06.2019
Опубликован отчет о катастрофе самолета в Шереметьево
11:28, 15.06.2019
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
14:03, 14.06.2019
В соседней республике подросток изнасиловал 88-летнюю женщину
11:29, 14.06.2019
В России полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
10:33, 14.06.2019
Под Санкт-Петербургом убили жену экс-игрока «Нефтехимика»
09:21, 14.06.2019
Президент России повысил зарплаты судьям
14:51, 13.06.2019
СМИ: семью Бари Алибасова обманули, вернув не того кота
14:02, 13.06.2019
Путин уволил двух генералов МВД из-за дела журналиста Ивана Голунова
10:42, 13.06.2019
СМИ: Чубайс предложил ввести в России новый налог
08:42, 13.06.2019
В Сети появились откровенные фото, которые блогеры сделали в Чернобыле
08:09, 13.06.2019
В России могут повысить тарифы на мусор
17:42, 12.06.2019
СМИ: вратарь сборной России устроил пьяный скандал в московском аэропорту
14:26, 11.06.2019
Бари Алибасов очнулся без памяти
11:22, 11.06.2019
Житель России откусил медведю язык в драке