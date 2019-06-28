В центре Казани появилась «вафельница», за выезд на которую штраф в 1 тыс рублей

В центре Казани на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны появилась первая в городе «вафельная» дорожная разметка, около нее появился «Участок перекрестка».

По данным мэрии, эта разметка позволит разгрузить перекресток, на котором в часы пик возникают заторы.

Разметка представляет собой клетчатый рисунок, благодаря которому водители будут наглядно представлять себе границы перекрестка. На него будет запрещено выезжать, если впереди образовался затор. Штраф за въезд в эту зону составляет 1000 рублей.