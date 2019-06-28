Стало известно, какая погода будет в Казани на этой неделе

Казань всю эту неделю будет находиться под влиянием Арктики, из-за чего температура днем в первой половине недели будет достигать +24 градусов, сообщил завкафедрой КФУ Юрий Переведенцев.

С середины недели связи с прохождением холодного фронта температура немного понизится. Так, в пятницу и субботу прогнозируется в дневные часы +21 градус.

- В воскресенье ожидается очередной подъем температуры воздуха до 25 градусов тепла. Всю неделю характер погоды будет неустойчивым, - сообщил представитель КФУ, отмечает "Татар Информ".

В Гидрометцентре РТ сегодня также опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий.

- Во второй половине дня и вечером 1 июля, днем 2 июля гроза с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с; - ночью и утром 2 июля туман, - сообщили синоптики.