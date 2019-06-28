Курбан Бердыев перестал быть одним из владельцев «Рубина»

Экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев вышел из состава владельцев футбольного клуба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы СПАРК.

Единственным владельцем клуба стал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, следует из данных ЕГРЮЛ, куда были внесены соответствующие изменения 25 июня.

Бердыев владел 49,99% в уставном капитале ООО «ФК Рубин», остальные 50,01% принадлежали Сайманову.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил бывшему главному тренеру «Рубина» создать республиканскую детско-юношескую академию футбола с филиалами во всех основных городах региона.

Ранее стало известно, что решение об отставке было принято после встречи руководства клуба и тренера. Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы, а потом вернулся в клуб в 2017 году.