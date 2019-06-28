В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Татарстан оказался на 4 месте в списке регионов после Москвы, Московской области и Дагестана по количеству жалоб на образование, при этом в последнее время появилась тенденция, что жалобы отправляют сразу в федеральный центр, избегая муниципальных и республиканских властей. Вероятно, жители республики не верят, что их жалобы будут честно рассмотрены в самом Татарстане.

Во время сдачи ЕГЭ также не обошлись без нарушений, к примеру, в Апастово, у ученика до начала экзамена нашли сотовый телефон, поэтому он избежал наказания, в Заинске - во время экзамена, работа школьника по математике была аннулирована, пересдача - в сентябре. В Мамадыше сотрудники департамента нашли в туалете целый схрон мобильников.

- К сожалению, у нас произошла ситуация с сыном начальника районного отдела образования. Этот ребенок выходил из аудитории по разным данным от 9 до 14 раз во время экзамена, - сообщила Наталья Гречанникова. - Было заседание президиума ГЭК во главе с министром образования РТ. Главе района направлено представление, - рассказала чиновница, передает "Вечерняя Казань".

При этом в правилах ЕГЭ не прописано количество выходов в туалет. Контролируется лишь вероятность списывания во время таких походов.