В Казани возле «Чаши» насмерть сбили мотоциклиста

Сегодня ночью в Казани ночью произошло смертельное ДТП. На улице Сибгата Хакима мотоциклиста на "Сузуки" сбил водитель "БМВ". Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Как сообщили байкеры в своей группе ВКонтакте, молодого человека сбил водитель иномарке, который, в нарушение ПДД, разворачивался через двойную сплошную. Травмы оказались смертельными.
Очевидцы публикуют фото, на котором видно, что стрелка спидометра на мотоцикле после ДТП зависла на цифре «60».
По словам знакомых погибшего, у него остались жена и двое детей.
комментарии
Не секрет уж , что байкеры гоняют , так что делайте выводы .......
( и стрелка на 60 это еще ничего не означает ) тоже мне эксперты блин !
ты посмотри - он ударился на встречке в водительскую дверь
гнал потому что
времени не было среагировать чтоб нормально затормозить поэтому и врезался
или ты прикалываешься ?
Разбился бы в другой вечер 100 %