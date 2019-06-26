В Казани возле «Чаши» насмерть сбили мотоциклиста

Сегодня ночью в Казани ночью произошло смертельное ДТП. На улице Сибгата Хакима мотоциклиста на "Сузуки" сбил водитель "БМВ". Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как сообщили байкеры в своей группе ВКонтакте, молодого человека сбил водитель иномарке, который, в нарушение ПДД, разворачивался через двойную сплошную. Травмы оказались смертельными.

Очевидцы публикуют фото, на котором видно, что стрелка спидометра на мотоцикле после ДТП зависла на цифре «60».

По словам знакомых погибшего, у него остались жена и двое детей.