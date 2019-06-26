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В Казани возле «Чаши» насмерть сбили мотоциклиста

Cегодня, 11:37 1646 26 Автор: prokazan.ru
У байкера остались жена и двое детей

Сегодня ночью в Казани ночью произошло смертельное ДТП. На улице Сибгата Хакима мотоциклиста на "Сузуки" сбил водитель "БМВ". Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как сообщили байкеры в своей группе ВКонтакте, молодого человека сбил водитель иномарке, который, в нарушение ПДД, разворачивался через двойную сплошную. Травмы оказались смертельными.

Очевидцы публикуют фото, на котором видно, что стрелка спидометра на мотоцикле после ДТП зависла на цифре «60».

По словам знакомых погибшего, у него остались жена и двое детей.

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комментарии

Горожанин
24
30 июня 2019
12:12
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
8
30 июня 2019
12:30
Байкер убился на скорости 60 км/ч? Не смешите меня.
Горожанин
8
30 июня 2019
12:32
На данный момент двое прочитавших комментарий пырят в телефон когда ездят за рулем. Поддерживаю, сусть окружающие сами смотрят, куда летит ваше корыто, в тиндере дела поважнее
В ответ на комментарий пользователя
Любой самый отмороженный мотоциклист ездит безопаснее водителя автомобиля просто потому что физически в телефон за рулем пырить не может
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Горожанин
4
30 июня 2019
12:36
Бедняга.Бедные жена и дети
Честный
0
30 июня 2019
12:42
Соболезную родным и близким.
Горожанин
2
30 июня 2019
12:59
Соболезнования . Но - если был бы той ночью с женой и детьми...
Судья Дред
4
30 июня 2019
13:35
Велсопедристов и мотопукалки надо запретить вообще они просто камикадзе!!!! И самое главное мешают и пешекам и водителям !!!! Соболезнуем
Горожанин
7
30 июня 2019
13:55
Может вам вернуться на родину
В ответ на комментарий пользователя
Велсопедристов и мотопукалки надо запретить вообще они просто камикадзе!!!! И самое главное мешают и пешекам и водителям !!!! Соболезнуем
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Горожанин
3
30 июня 2019
14:23
Скорость походу высокой была у байкера , раз пришлось на встречку вылететь и в водительскую дверь врезаться.
Не секрет уж , что байкеры гоняют , так что делайте выводы .......
( и стрелка на 60 это еще ничего не означает ) тоже мне эксперты блин !
Горожанин
0
30 июня 2019
15:59
И этот не дожил до пенсии.
Ага
1
30 июня 2019
16:11
Тут днём-то мотоцикл не ожидаешь увидеть, а ночью тем более. Жалко байкера по человечески.
Горожанин
0
30 июня 2019
17:42
Это уже после торможения со 150 км/ч
В ответ на комментарий пользователя
Байкер убился на скорости 60 км/ч? Не смешите меня.
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Горожанин
0
30 июня 2019
18:36
Трое еще где-то ездят
Горожанин
3
30 июня 2019
19:02
Коль есть жена и дети - ездил бы осторожно, не спеша, был бы цел как никогда. А так дурак 100%. Выжимал из японца все что можно. И улетел прямиком к Ч. Дарвину.
Горожанин
1
30 июня 2019
19:22
Пудинг с Минником пусть радуются, что одним предпредпенс.. нером меньше..
Рамис
3
30 июня 2019
19:58
Может он с работы ехал.вы что такие глупые то?
В ответ на комментарий пользователя
Соболезнования . Но - если был бы той ночью с женой и детьми...
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Аноним
1
30 июня 2019
20:18
Дети были у родственников
В ответ на комментарий пользователя
Соболезнования . Но - если был бы той ночью с женой и детьми...
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Рамис
4
30 июня 2019
20:33
Вы ,что пишите то?написано же,что мотоциклиста сбили,а не он врезался.бмв пересек двойную сплошную и сбил мотоциклиста
Горожанин
2
30 июня 2019
20:35
какая разница откуда и куда !!!
ты посмотри - он ударился на встречке в водительскую дверь
гнал потому что
времени не было среагировать чтоб нормально затормозить поэтому и врезался
В ответ на комментарий пользователя
Может он с работы ехал.вы что такие глупые то?
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Горожанин
1
30 июня 2019
21:00
Он пошел на обгон с выездом на встречку через двойную сплошную? Ну вот и полетел на тот свет, нарушая правила.
Горожанин
0
30 июня 2019
21:29
посмотри на фотку внимательно
В ответ на комментарий пользователя
Вы ,что пишите то?написано же,что мотоциклиста сбили,а не он врезался.бмв пересек двойную сплошную и сбил мотоциклиста
Развернуть
Горожанин
0
30 июня 2019
21:30
видно же ясно что байкер резко взял лево руля и воткнулся в бэху .
В ответ на комментарий пользователя
Вы ,что пишите то?написано же,что мотоциклиста сбили,а не он врезался.бмв пересек двойную сплошную и сбил мотоциклиста
Развернуть
Горожанин
0
30 июня 2019
21:31
обоюдка походу
В ответ на комментарий пользователя
Он пошел на обгон с выездом на встречку через двойную сплошную? Ну вот и полетел на тот свет, нарушая правила.
Развернуть
Горожанин
0
30 июня 2019
21:33
На сарае тоже написано а там дрова
В ответ на комментарий пользователя
Вы ,что пишите то?написано же,что мотоциклиста сбили,а не он врезался.бмв пересек двойную сплошную и сбил мотоциклиста
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Горожанин
0
30 июня 2019
21:34
Рамис ты такой смешной )))
или ты прикалываешься ?
В ответ на комментарий пользователя
Вы ,что пишите то?написано же,что мотоциклиста сбили,а не он врезался.бмв пересек двойную сплошную и сбил мотоциклиста
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Горожанин
0
30 июня 2019
21:38
Да какая разница ! не написали бы про жену и детей ты бы и не ответил таким ответом , Это ж очевидно !!!
Разбился бы в другой вечер 100 %
В ответ на комментарий пользователя
Соболезнования . Но - если был бы той ночью с женой и детьми...
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17:42, 12.06.2019
СМИ: вратарь сборной России устроил пьяный скандал в московском аэропорту
14:26, 11.06.2019
Бари Алибасов очнулся без памяти
11:22, 11.06.2019
Житель России откусил медведю язык в драке
09:46, 11.06.2019
В России изменятся правила выезда детей за границу
14:20, 10.06.2019
Жителей России ждет короткая рабочая неделя
09:49, 10.06.2019
В соседней республике мужчина расстрелял людей в машине, погиб один человек
17:50, 09.06.2019
В Москве дознаватель полиции покончил с собой на работе, обвинив руководство