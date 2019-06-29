Непривычный тест на логику. Попробуйте ответить на 5 вопросов

Сегодня суббота, а значит можно немного отдохнуть от новостей. Мы заметили, что вам особенно нравятся тесты на логику, поэтому ловите новый тест - попробуйте ответить на 5 вопросов. И обязательно поделитесь своими результатами в комментариях!

Кстати, пройдите и другие тесты. Например, узнайте, как у вас обстоят дела со смекалкой.