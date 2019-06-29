Непривычный тест на логику. Попробуйте ответить на 5 вопросов

Сегодня суббота, а значит можно немного отдохнуть от новостей. Мы заметили, что вам особенно нравятся тесты на логику, поэтому ловите новый тест - попробуйте ответить на 5 вопросов. И обязательно поделитесь своими результатами в комментариях!
Кстати, пройдите и другие тесты. Например, узнайте, как у вас обстоят дела со смекалкой.
комментарии
В задании 2 лишний - жёлтый, т.к. основные три цвета, используемые в компьютерной графике - это красный, зелёный и синий (RGB), а жёлтый получается смешением красного и жёлтого.
В задании 5 лишнее - 1. Это единственное число, не являющееся ни простым, ни составным, а остальные - либо простые, либо составные.