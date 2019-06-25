«Голая официантка готова на многое»: в Казани из-за этих слов возбудили дело

В Казани антимонопольщики завели административное дело из-за рекламы с текстом "ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки" на фасаде ТЦ "Корстон", сообщили в ведомстве.

Большое количество казанцев возмутились этой рекламой, одна из заявительниц назвала эту рекламу унижающей честь и достоинство женщины, а по мнению членов Экспертного совета при Татарстанском УФАС, реклама является непристойной и носящей интимный характер.

- Непристойность, отмечено экспертами, создаёт сочетание таких фраз как "ГОЛАЯ" и "ГОТОВА НА МНОГОЕ", - отметили в УФАС.

При этом учитывался тот факт, что слова набраны различным по размер шрифтом, и поэтому в первую очередь в глаза бросается "ГОЛАЯ ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ".

Было заведено дело по статье о нарушении закона о рекламе, дело будет рассмотрено в середине июля.