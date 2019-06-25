Казанский школьник, сдавший ЕГЭ на 399 баллов, рассказал, как он добился этого

В Казани выпускник татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани Рамиль Багавиев сдал ЕГЭ на 399 баллов, он рассказал, как ему удалось этого добиться. Об этом сообщается на официальном портале мэрии.

Школьник сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов и математику – на 99 баллов, отмечается, что 11 лет в школе он учился на татарском языке.

По словам выпускника, главное - это не перетрудиться и не забывать об отдыхе.

- Я бы не сказал, что готовился, не поднимая головы. Я отдыхал, играл, гулял. Все должно быть в меру, нужно умело распределять нагрузку между отдыхом и подготовкой. И главное – верить в свои силы, - сообщил школьник.

Волнения у него было только перед входом в аудиторию, однако, увидев вопросы, он с ним быстро справился.

В будущем казанец планирует работать в научной сфере.