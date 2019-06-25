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В Казани на Оргсинтезе прокомментировали огромный факел, видимый по всему городу

Cегодня, 13:32 128 4 Автор: prokazan.ru
В МЧС стал поступать шквал звонков от горожан

В Казани накануне вечером и сегодня в соцсетях появились многочисленные сообщение о гигантском факеле на "Казаньоргсинтезе", в компании прокомментировали эти сообщения.

Сначала вечером в МЧС стал поступать шквал звонков от казанцев с разных концов города. Люди говорили, что видят огромное пламя и черный дым то ли в Кировском, то ли в Авиастроительном районе.

Пожарные выяснили, что причина тревоги находится на "Оргсинтезе". Многометровое пламя и густой дым исходили от двух труб. Стало известно, что там произошло. 

 

Что произошло на Казаньоргсинтезе, почему такой яркий огонь на факелах?

Остановилась работа одной из установок на Заводе этилена Казаньоргсинтеза. Такое редко, но случается в случае ремонта или технического сбоя. Обычно завод работает круглосуточно и без выходных, но по технологии 1 -2 раза в год его нужно останавливать для профилактических ремонтных работ.

Там сжигались какие-то химикаты?

Горит газ этан, получаемый из обычного природного газа. При сгорании из этана образуется углекислый газ (CO2) и вода. Во время стандартной работы завода газ практически полностью поступает в промышленные установки, а в случае их останова – подается на факел.

Это очень вредно?

Углекислый газ и вода в виде пара постоянно присутствуют в воздухе. Углекислый газ мы выдыхаем в процессе дыхания. Поэтому сам по себе углекислый газ является частью природных процессов и не наносит вреда экологии. Однако увеличение его доли допускать не стоит. Объем выбросов углекислого газа регулируется Киотским соглашением. Россия является участником соглашения, поэтому увеличение выбросов углекислого газа строго наказывается штрафами. Благодаря модернизации оборудования в прошлом году Казаньоргсинтез снизил объем выбросов углекислого газа на 20 тысяч тонн.

Если это обычный СО2, то почему газ такой черный?

Это сажа. Сажа представляет собой углеродный порошок. Углерод горит при более высоких температурах, чем другие фракции. Наличие сажи и черного дыма говорит о неполном сгорании углеводородов. Из-за профилактического ремонта паропровода на ТЭЦ-3 временнно не подается пар на факел, который обычно позволяет полностью сжигать углеводороды.

Предприятию выгоднее сжигать газ, чем его складировать?

Нет, для предприятия сжигание газа – ведет убытки. Этан – это главное сырье для Казаньоргсинтеза. Он закупается у поставщиков, и предприятие испытывает его дефицит. Однако полностью избежать его сжигания пока невозможно.

А можно вообще обойтись без факелов?

Нет, современные технологии газопереработки не позволяют этого сделать. Факел фактически является системой безопасности промышленной установки. Он необходим для того, чтобы избежать серьезных аварий и выбросов газа. Поэтому факелы есть на всех газоперерабатывающих предприятиях.

Но можно же как-то снизить выбросы?

Да, и Казаньоргсинтез регулярно это делает, внедряя новые технологии и оборудование. В конечном счете, это экономически выгодно для самого предприятия. В прошлом году из 79 млрд общей выручки предприятие направило на  модернизацию более 12 млрд рублей. В том числе и на обновление части факелов. Всего на предприятии сейчас действует восемь факелов. Один из них закрытого типа, то есть горение происходит внутри оголовка. Один факел снабжен системой рекуперации сбросных газов, которые позволяют возвращать часть газов в производственный процесс, а не сжигать их. В общей сложности снизить воздействие на атмосферу призваны 55 современных пылегазоулавливающих установок.

А выбросы вообще хоть кто-то контролирует?

Да, за ними постоянно следят и отдел экологии самого предприятия и государственные надзорные органы. Ежегодно на Казаньоргсинтезе различные службы проводят 3,5 тысячи замеров атмосферного воздуха, чтобы своевременно обнаружить превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК). За превышение ПДК предприятию грозят серьезные штрафы, поэтому выгоднее не допускать такого превышения.

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комментарии

Горожанин
0
26 июня 2019
13:35
Мы были на рыбалке в Победи лово и чёрный дым аккурат на нас шёл . Над Авиастр оительным , Кировским и на реку Волгу .
Ян
0
26 июня 2019
13:38
А что за шумы позавчера всю ночь до раннего утра были в районе северного вокзала? По несколько раз за ночь просыпались из-за того что был громкий звук как будто рядом находится космодром и оттуда взлетают ракеты
Горожанин
0
26 июня 2019
13:41
Это очень полезный газ : ,, АЗОН с начинкой с сажей для здоровья " - дышите и коптите легкие
Могу Агу
0
26 июня 2019
13:57
Это ТЭЦ так шумит.

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