Девушка из Казани написала маме, что ее похитили. Но все не совсем так

16-летняя девушка из Казани написала своей маме о том, что ее похитили и везут в Санкт-Петербург на Nissan белого цвета, об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на собственные источники. Впрочем, все оказалось не так.

Сначала в правоохранительные органы обратилась мать девушки, она сообщила, что ее дочь смогла написать в социальных сетях о своем похищении, якобы, в Петербург ее везут незнакомые ей люди.

Впрочем, как позже уточнили в пресс-службе МВД РТ, девушку не похищали, она отправилась в северную столицу, чтобы пройти лечение от наркомании, передает "Казанский репортер".