Под Казанью насмерть сбили женщину, которая решила сфотографироваться у цветов

В Лаишевском районе Татарстана накануне насмерть сбили 48-летнюю женщину, которая, по словам очевидцев, решила сфотографироваться рядом с полем с цветами, об этом сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, в 20:20 20-летний водитель "Лады" 14-й модели на высокой скорости сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте.

- Сшибли не девушку, а женщину в возрасте и, видимо, внучка была, очень сильно плакала, ехала она в такси с Болгар, под шафе попросила таксиста остановить - сфоткаться, - сообщила свидетельница.