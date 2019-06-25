Как благоустроят пляж на Лебяжьем: экодорожки, зоны для пикников и тихого отдыха

В Казани продолжаются работы по благоустройству лесопарка Лебяжье. Буквально на днях строители приступили к возведению деревянных дорожек, в скором времени должен открыться долгожданный пляж. Портал ProKazan.ru узнал, что появится в пляжной зоне на берегу восстановленных озер.

Проект лесопарка "Лебяжье"

Проект благоустройства лесопарка "Лебяжье" был подготовлен еще в 2017 году - сразу после экореабилитации водоемов - и с тех пор практически не менялся. Разве что вносились небольшие коррективы.

Напомним, главная идея разработчиков — соединить все озера (Лебяжьи, Глубокое, Изумрудное), разделенные дорогой, в единую систему. Причем через Горьковское шоссе предлагается построить экомост с высаженными деревьями и кустарниками.

Фото: Сергей Магданов

Пляж - зона отдыха и "фудкорт"

В 2019 году городские власти продолжат благоустройство набережных озер. Этим летом работы развернутся на новом пляже, который появится на Большом Лебяжье. Здесь проведут освещение, установят биотуалеты, а также пляжное оборудование.

Согласно концепции развития данной зоны отдыха, здесь планируют установить 6 душевых кабинок - в каждой по два верхних душа и два крана для ног, 5 раздевалок из дерева, а также две спасательные вышки. На берегу появятся шезлонги и зонтики от жаркого летнего солнца.

Так как лесопарк "Лебяжье" относится к особо охраняемым природным территориям, здесь не будут возводиться капитальные сооружения. Торговые точки с едой и прохладительными напитками можно будет встретить как раз на территории пляжа.

Неподалеку разместится зона для пикников с дизайнерскими столиками и лавками, стилизованными под естественную природную среду, тут же развесят гамаки и установят перголу. Чуть вдали от зоны купания появится зона тихого отдыха для любителей почитать на природе.