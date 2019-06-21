В Татарстане автомобиль из-за долгов арестовали прямо в свадебном кортеже

В Лениногорске судебные приставы арестовали Hyundai Solaris в свадебном кортеже, причина - долги его владельца. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов.

Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, он оказался должен 700 тысяч рублей, банк подал в суд на взыскании задолженности. В залоге у банка находился автомобиль, который должник скрывал от судебных приставов.

Впрочем, было принято решение арестовать автомобиль прямо у ворот дворца бракосочетания, в случае неуплаты долга в десятидневный срок Hyundai отдадут банку.