В Казани похоронили отца экс-министра МВД России

В Казани похоронили 90-летнего Гумара Нургалиева, отца экс-главы МВД России Рашида Нургалиева, об этом сообщил народны корреспондент портала, приславший фото с кладбища.

- Вчера после продолжительной болезни скончался отец экс-министра внутренних дел Российской Федерации Нургалеева Рашида Гумаровича. Похороны состоялись сегодня, 25 июня, - сообщил казанец.

В похоронах принял участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Отметим, Рашид Нургалиев с 2004 по 2012 год возглавлял МВД России с 2004 по 2012 год, после этого он стал заместителем секретаря совета безопасности РФ.