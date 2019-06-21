Снос 9 этажей высотки на улице Чистопольская: в Росреестре ответили на обвинения

В Росреестре РТ прокомментировали данные о возбуждении уголовного дела из-за высотного здания на улице Чистопольская, где планируется снести 9 этажей, комментарий ProKazan.ru предоставили в пресс-службе ведомства.

Напомним, несколько недель назад по данным ProKazan.ru было возбуждено уголовное дело по статье "Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений", якобы двое ведущих сотрудников ведомства не проверили документы компании "Свей", которая просила изменить этажность 9-этажного дома до 18-этажный с цокольным этажом.

В Росреестре сообщили, что информации о возбуждении уголовного дела в отношении действующих сотрудников ведомства нет, при этом действительно имеются данные о наличии уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

- Согласно имеющейся информации рассматриваемое разрешение на строительство (позволяющее застройщику заключать договоры долевого участия на квартиры, находящиеся выше 9 этажа) по результатам проведенной судебно-криминалистической экспертизы определено в качестве поддельного документа. При этом Управление не наделено полномочиями по проведению самостоятельной криминалистической экспертизы, - сообщили в Росреестре.

По данным ведомства, ответственность за подлинность предоставляемых документов несет лицо, их предоставляющее.

Также в 2016 году прокуратура проверяла действия по регистрации договоров долевого участия в данном жилом доме и не нашла нарушений.

Как сотни людей попали в ловушку

Строящийся многоквартирный дом на Чистопольской сразу привлек внимание казанцев несколько лет назад: удобное расположение, красивый вид из окна, развитая инфраструктура. Единственное, что смущало - репутация компании-застройщика. Но, как уверяли риэлторы, все эти негативные моменты остались в прошлом - дом будет сдан в срок.

- Я подумал, что стройка не уйдет в долгострой, - рассказывал нашему порталу два года назад казанец Тимур, который купил квартиру в этом доме. - Здание находится рядом с "Казань Ареной", откуда хорошо просматривается. Думал, что власти не допустят, чтобы недостроенное здание мозолило глаза зрителям со всего мира (В 2017 году Казань провела Кубок Конфедераций, в 2018 - ЧМ по футболу, - прим.)

Когда наш собеседник приобретал квартиру, "скелет" здания уже было выше 9 этажей, квартиры в которых уже были раскуплены. Пришлось вместо 6 этажа покупать квартиру на 15-м. За "двушку" Тимур отдал 3,3 миллиона рублей. А через некоторое время стройка встала...