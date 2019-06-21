В ГИБДД снизили максимальную разрешенную скорость на улице Чистопольская

В Казани на улице Чистопольская на нескольких участках снизили разрешенную скорость до 40 км/ч, об этом сообщили в ГИБДД.

- На улице Чистопольской очень оживленное движение транспорта, есть участки с высокой концентрацией ДТП. Чтобы снизить риски, было принято решение уменьшить скоростное ограничение с 60 км/ч до 40 км/ч, - говорится в сообщении ведомства, передает "Татар Информ".

Напомним, ранее сообщалось, что знаки ограничения скорости 40 км/ч уже установили вдоль улицы Чуйкова вместе с приборами фото- и видеофиксации. В ведомстве считают, что введение так называемых "спокойных зон вождения" поможет создать более безопасные условия как для водителей, так и для пешеходов.