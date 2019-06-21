В Казани мужчина создал интим-агентство с несовершеннолетними. Его осудили

В Казани осудили 35-летнего мужчину, который на протяжении трех лет занимался созданием и развитием интим-агентства с несовершеннолетними, сообщили в прокуратуре РТ.

Мужчина в 2015 году создал на территории Приволжского района агентство, в занятие проституцией он вовлек девушек, в том числе двух несовершеннолетних. Агентство просуществовало до 2018 года.

На подозреваемого возбудили дело за вовлечение в занятие проституцией и принуждение к нему, свою вину он частично признал, при этом опровергая факты принуждения девушек к занятию проституцией и организации этой деятельности.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.