Власти: в Зеленодольске в ближайшее время будут выселены 60 «аварийных» квартир

В Зеленодольске в ближайшее время будут выселены жильцы 60 квартир аварийных домов, об этом сообщили в службе судебных приставов РТ.

Ранее сегодня начали выселять жильцов трех квартир аварийного дома по улице Украинская, 23, ранее такое решение принял Зеленодольский суд.

- В связи с тем, что решение суда в добровольном порядке ими не исполнено, выселение производится принудительно. В момент прибытия судебных приставов жильцы добровольно покинули помещения аварийного дома, на основании чего был составлен соответствующий акт, - отметили приставы.

Напомним, жильцов дома пришли выселять вместе с бойцами ОМОН.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске власти выселяют более 400 семей из их домов, признанных в один день — 31 декабря 2012 года, аварийными.