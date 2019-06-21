В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН

В Зеленодольске сегодня утром жильцов аварийного дома №23 по улице Украинская пришли выселять вместе с бойцами ОМОН, об этом сообщили в соцсетях сами активисты.

- Выселение полным ходом. Судебных приставов аж из Казани пригнали. Оцепили дом. Срезали решётки, - сообщила активистка.

Сегодня ProKazan.ru опубликует более подробный репортаж с места.

Ранее жители Зеленодольска провели митинг, цели которого:

привлечь внимание общественности, органов власти и СМИ к нарушениям прав граждан при реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2013-2017 годы;

отмена необоснованной выкупной цены 11 022 рубля за квадратный метр;

поставить под сомнение беспристрастность и независимость следственных органов и судов РТ;

не допустить выселения людей на улицу.

В Зеленодольске власти выселяют более 400 семей из их домов, признанных в один день — 31 декабря 2012 года, аварийными.