В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН

В Зеленодольске сегодня утром жильцов аварийного дома №23 по улице Украинская пришли выселять вместе с бойцами ОМОН, об этом сообщили в соцсетях сами активисты.
- Выселение полным ходом. Судебных приставов аж из Казани пригнали. Оцепили дом. Срезали решётки, - сообщила активистка.
Сегодня ProKazan.ru опубликует более подробный репортаж с места.
Ранее жители Зеленодольска провели митинг, цели которого:
привлечь внимание общественности, органов власти и СМИ к нарушениям прав граждан при реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2013-2017 годы;
отмена необоснованной выкупной цены 11 022 рубля за квадратный метр;
поставить под сомнение беспристрастность и независимость следственных органов и судов РТ;
не допустить выселения людей на улицу.
В Зеленодольске власти выселяют более 400 семей из их домов, признанных в один день — 31 декабря 2012 года, аварийными.
комментарии