Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

10:45, сегодня
В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН
11:09, сегодня
Власти Казани извинились за закрытие Сабантуя в Мирном
10:51, сегодня
В Челнах 19-летняя девушка на авто сбила женщину, которая сидела на скамейке
18:10, 21.06.2019
Аллатра - международное общественное движение
10:32, сегодня
В Татарстане забили топором многодетную мать
09:58, сегодня
Через Казань проехали сотни ретроавтомобилей ралли «Пекин - Париж»
09:54, сегодня
В казанском парке Горького водитель авто проехался по пешеходной аллее
13:53, 20.06.2019
Куда казанцам поехать на шашлыки?
09:25, сегодня
В Казани у поликлиники горели мусорные баки: дым поднимался на десятки метров
09:15, сегодня
В Набережных Челнах мужчину насмерть завалило глиной
09:10, сегодня
Известная певица погибла в столкновении с лодкой «Казанка»
08:17, сегодня
35 идей для путешествий на автобусах из Казани
07:48, сегодня
Ультраполярное вторжение: в Татарстане похолодает на десятки градусов
17:37, 23.06.2019
В Челнах возле горящей машины нашли зарезанного мужчину
14:34, 23.06.2019
В Казани перед главной площадкой Сабантуя образовалась гигантская очередь
12:51, 23.06.2019
В Нижнекамске оштрафовали десятки водителей на одном месте за час
12:41, 23.06.2019
Стало известно, как добраться в Грузию после запрета Путина
12:34, 23.06.2019
Стало известно, что было в записке, после рассказа о которой прослезился Путин
12:22, 23.06.2019
Казанец рассказал, как снимался в фильме Кристофера Нолана
11:08, 23.06.2019
Валуев рассказал, что у него нашли опухоль мозга
10:42, 23.06.2019
Зрительный тест: что изображено на этих картинках?
10:36, 23.06.2019
В Татарстане байкер насмерть сбил женщину
09:59, 23.06.2019
Под Казанью на Волге загорелся пассажирский теплоход
09:50, 23.06.2019
В Казань прилетел президент из Средней Азии
09:31, 23.06.2019
Военкомат в Татарстане опроверг сообщения о массовой драке призывников
09:19, 23.06.2019
Сабантуй в Казани: четыре площадки, концерты и скачки
09:15, 23.06.2019
Синоптики предупредили о грозе в Казани
17:47, 22.06.2019
В Татарстане полицейские изъяли у пенсионерки почти килограмм пороха
16:39, 22.06.2019
Мэрия: в Казани почти достроили новое кладбище
15:44, 22.06.2019
В Казани водитель врезался в припаркованный автомобиль и уснул
15:21, 22.06.2019
В Челнах 12-летнего мальчика с порезами сняли с подоконника
14:42, 22.06.2019
ТАТЭМ: Импортозамещение плюс инновации на пользу людям
14:31, 22.06.2019
Синоптики вновь предупредили о грозе и граде в Татарстане
13:46, 22.06.2019
Прокуратура начала проверку после массовой драки призывников в Челнах
12:39, 22.06.2019
В Казани из-за Сабантуя изменят схему движения транспорта
12:18, 22.06.2019
В Челнах байкер насмерть сбил женщину: это попало на видео
11:48, 22.06.2019
На трассе в Татарстане погиб мотоциклист без прав
11:10, 22.06.2019
Подробности массовой драки у военкомата в РТ: люди не помнят причину конфликта
10:29, 22.06.2019
В Челнах судимый за убийство мужчина пытался украсть колбасу и устроил стриптиз
09:53, 22.06.2019
Соцсети: в Челнах возле военкомата произошла массовая драка, погибли 2 человека
09:07, 22.06.2019
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
08:47, 22.06.2019
Тест: ответьте на простые вопросы и узнайте, как у вас обстоят дела со смекалкой
06:19, 22.06.2019
Сегодня в Казани ожидается дождь и +30 градусов
19:30, 21.06.2019
Казань сегодня: приговор о смерти девочки и академия Бердыева
17:47, 21.06.2019
В Челнах полицейские подставили человека, чтобы не получить выговор
17:21, 21.06.2019
Под Казанью произошла массовая гибель пчел
16:39, 21.06.2019
Казанец сдал в полицию самодельную бомбу на основе учебной мины
16:14, 21.06.2019
Племянник Пугачевой женился на бухгалтере из Казани
15:44, 21.06.2019
В Минспорта РТ прокомментировали создание футбольной академии «Бердыева»
15:21, 21.06.2019
Компания Ford намерена продать завод в Челнах на торгах
15:20, 21.06.2019
Под казанским Кремлем появились трехметровые Алмаз и Алтын
14:43, 21.06.2019
В Татарстане «обезглавили» памятник Ленину
14:15, 21.06.2019
В Челнах девушка шинковала капусту, а потом зарезала любовника
13:55, 21.06.2019
В Казани осудили юриста, насмерть сбившего 15-летнюю школьницу
13:38, 21.06.2019
Что такое финский дом?
13:30, 21.06.2019
В Казани нашли пропавшую школьницу
12:59, 21.06.2019
Тест ProKazan.ru: сколько лет вы проживете?
12:39, 21.06.2019
Следком РТ разыскивает мужчину, который пропал накануне Дня защитника Отечества
11:38, 21.06.2019
В Татарстане на трассе у девушки в «Ладе» случился инсульт. Ей помогли в ГИБДД
11:19, 21.06.2019
В Татарстане в ДТП погиб 6-летний мальчик
10:59, 21.06.2019
В Татарстане завели дело на медсестру, разгласившую врачебную тайну
10:45, 21.06.2019
Стало известно, как в Казани отметят День молодежи
10:28, 21.06.2019
Установка умывальника: вырезаем отверстие в столешнице
10:24, 21.06.2019
В парке казанской психиатрической больницы пройдет бал
10:21, 21.06.2019
В Казани ищут 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала
10:10, 21.06.2019
Под Казанью на посту ГИБДД остановили 130 баранов
10:04, 21.06.2019
Покупка недвижимости в новостройке
17:27, 20.06.2019
Минниханов отреагировал на просьбу украинских беженцев из Челнов
15:51, 20.06.2019
На Ямале в зоне поиска камазовца обнаружен труп мужчины
15:23, 20.06.2019
Многодетная семья беженцев с Украины, живущая в Челнах, пожаловалась Путину
14:29, 20.06.2019
В Елабужском районе в колодце погиб мужчина
13:43, 20.06.2019
В Челнах женщина одним ударом убила своего любовника
12:01, 20.06.2019
Стали известны подробности пожара в Бугульме, где погибли дети
10:53, 20.06.2019
В Челнах мужчина обещал решить вопрос с судьей за полмиллиона и получил срок
10:07, 20.06.2019
Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Тукаевского района
17:33, 19.06.2019
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ
16:33, 19.06.2019
В Челнах мужчина избил и раздел девушку. Все ради телефона
15:24, 19.06.2019
В Татарстане осудили женщину за продажу алкоголя девочке
ProKazan.ru

В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН

Cегодня, 10:45 485 4 Автор: prokazan.ru
Дом был оцеплен

В Зеленодольске сегодня утром жильцов аварийного дома №23 по улице Украинская пришли выселять вместе с бойцами ОМОН, об этом сообщили в соцсетях сами активисты.

- Выселение полным ходом. Судебных приставов аж из Казани пригнали. Оцепили дом. Срезали решётки, - сообщила активистка.

Сегодня ProKazan.ru опубликует более подробный репортаж с места.

 

Ранее жители Зеленодольска провели митинг, цели которого:

привлечь внимание общественности, органов власти и СМИ к нарушениям прав граждан при реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2013-2017 годы;
отмена необоснованной выкупной цены 11 022 рубля за квадратный метр;
поставить под сомнение беспристрастность и независимость следственных органов и судов РТ;
не допустить выселения людей на улицу. 

В Зеленодольске власти выселяют более 400 семей из их домов, признанных в один день — 31 декабря 2012 года, аварийными.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане расширят до четырех полос мост через Свиягу
Под Казанью опять горят дома в историческом квартале «Полукамушки»
Под Казанью пара украла из магазина подгузники и водку
Казанца насмерть сбил поезд
Под Казанью парня избили до смерти, надругавшись над ним на камеру
Верховный суд РТ выселил 93-летнюю ветерана тыла в Зеленодольске
Бывший теплоход Шаймиева решили продать по цене автомобиля
Под Казанью мужчина затолкал в себя сотовый ради брата
Под Казанью осудили парня, из-за которого в ДТП погиб его брат-близнец
В Казани аварийщики из Зеленодольска «поймали» в машине премьер-министра РТ
В Совете по правам человека опровергли слова представителя Казанского кремля
Фильм «Водяная», снятый под Казанью, стал самым кассовым татарстанским фильмом
В Казани аварийщики пикетируют местный телеканал в ответ на «искажение фактов»
«Аварийщиков» Зеленодольска выселяют ночью и с приставами
Под Казанью суд выселил мать троих детей из квартиры, купленной на маткапитал
«Плачу ипотеку за отобранное жилье»: в Зеленодольске аварийщики вышли на митинг
Видео о ходящей по Зеленодольску смерти с косой оказалось анонсом фестиваля
По зеленодольским трущобам ходит смерть с косой: это попало на видео
Под Казанью после визита девушки к гинекологу на ее парня завели уголовное дело
«Аварийщики» Зеленодольска взяли «штурмом» мэрию
Показать больше...

комментарии

Ага
0
24 июня 2019
10:44
Уже не стесняясь с помощью ОМОНа загоняют в ипотечную кабалу.
Горожанин
0
24 июня 2019
11:19
Подлость.
Горожанин
0
24 июня 2019
11:22
Через какой банк это делается всё??? Кто потом ипотеку оформляет?
Горожанин
0
24 июня 2019
11:24
В 1905 году на благо царизма так"работали" казаки
Житель
0
24 июня 2019
11:42
Опричников Ивана Грозного вспомните ещё...
В ответ на комментарий пользователя
В 1905 году на благо царизма так"работали" казаки
Развернуть
Горожанин
0
24 июня 2019
11:43
Платят в Госжилфонд РТ через Ак Барс банк. У меня 70-летняя родственница так попала. Вся пенсия уходит на ипотеку. И таких полно. По договору если не платишь 2 месяца, сразу на улицу. Настоящий узаконенный грабёж.
В ответ на комментарий пользователя
Через какой банк это делается всё??? Кто потом ипотеку оформляет?
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

09:42, сегодня
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
13:39, 22.06.2019
Экстренно госпитализирована жена продюсера Бари Алибасова
17:09, 21.06.2019
В Минздраве назвали самый опасный вид рака в России
16:21, 21.06.2019
В России курсанты ФСИН с помощью биты хотели убить однокурсницу
12:09, 21.06.2019
В России хотят ввести единый документ на оплату услуг ЖКХ
09:35, 21.06.2019
СМИ: в Москве мальчик из гей-семьи госпитализирован с признаками насилия
16:43, 20.06.2019
Владелец банка «Уралсиб» умер в 56 лет
13:03, 20.06.2019
В России пересчитают цены на отопление
09:34, 20.06.2019
Правительство России планирует ввести новый штраф для водителей
13:59, 19.06.2019
В Московской области под «Камазом» обрушился мост
13:19, 19.06.2019
В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
12:05, 19.06.2019
В России курортный сбор могут распространить на частный сектор
11:19, 19.06.2019
МВД наказало полицейских, которые распространили видео катастрофы в Шереметьево
09:52, 19.06.2019
В России увеличат пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
15:45, 18.06.2019
В России полицейского подозревают в сексуальных домогательствах к подчиненным
15:03, 18.06.2019
Глава Счетной палаты РФ назвал бедность россиян позором
13:59, 18.06.2019
В Москве таксист изнасиловал пассажирку, а потом пообещал жениться
10:23, 18.06.2019
У жителей России хотят изымать землю за нескошенную траву и мусор
16:46, 17.06.2019
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
15:19, 17.06.2019
После отставок генералов МВД из-за дела Голунова полицейские массово уходят
09:16, 17.06.2019
Под Воронежем в ДТП погибли 8 человек. Выжил только один ребенок
15:39, 16.06.2019
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
09:51, 16.06.2019
СМИ: Бари Алибасов уедет из России
16:47, 15.06.2019
Опубликован отчет о катастрофе самолета в Шереметьево
11:28, 15.06.2019
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
14:03, 14.06.2019
В соседней республике подросток изнасиловал 88-летнюю женщину
11:29, 14.06.2019
В России полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
10:33, 14.06.2019
Под Санкт-Петербургом убили жену экс-игрока «Нефтехимика»
09:21, 14.06.2019
Президент России повысил зарплаты судьям
14:51, 13.06.2019
СМИ: семью Бари Алибасова обманули, вернув не того кота
14:02, 13.06.2019
Путин уволил двух генералов МВД из-за дела журналиста Ивана Голунова
10:42, 13.06.2019
СМИ: Чубайс предложил ввести в России новый налог
08:42, 13.06.2019
В Сети появились откровенные фото, которые блогеры сделали в Чернобыле
08:09, 13.06.2019
В России могут повысить тарифы на мусор
17:42, 12.06.2019
СМИ: вратарь сборной России устроил пьяный скандал в московском аэропорту
14:26, 11.06.2019
Бари Алибасов очнулся без памяти
11:22, 11.06.2019
Житель России откусил медведю язык в драке
09:46, 11.06.2019
В России изменятся правила выезда детей за границу
14:20, 10.06.2019
Жителей России ждет короткая рабочая неделя
09:49, 10.06.2019
В соседней республике мужчина расстрелял людей в машине, погиб один человек
17:50, 09.06.2019
В Москве дознаватель полиции покончил с собой на работе, обвинив руководство
12:57, 09.06.2019
В столкновении двух туристических автобусов в Сочи пострадали 26 человек
16:36, 08.06.2019
В Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную
15:06, 08.06.2019
Под Екатеринбургом сгорела колония
17:29, 07.06.2019
В России молодой человек зарубил четырех человек
16:54, 07.06.2019
В России хотят отключать горячую воду один раз в два года
14:04, 07.06.2019
Малахов объявил награду в 1 млн рублей за информацию о женщине, укравшей 23 млн
10:31, 07.06.2019
Маргариту Симоньян экстренно госпитализировали
15:12, 06.06.2019
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
14:20, 06.06.2019
В России могут ввести пособие на детей до 18 лет
12:47, 06.06.2019
В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного
11:51, 06.06.2019
В России полицейские помогли коллеге спрятать тело задушенной им женщины
09:50, 06.06.2019
В России появится еще одна льготная ипотека
09:28, 06.06.2019
Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова
17:39, 05.06.2019
В России в квартире вице-мэра нашли бордель: чиновник ушел в отставку
15:14, 05.06.2019
В России выросли тарифы на мобильную связь
13:17, 05.06.2019
Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию
12:07, 05.06.2019
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
10:24, 05.06.2019
В России полицейский убил коллегу из ревности, а потом и жену
09:21, 05.06.2019
В России хотят ввести новый вид алиментов