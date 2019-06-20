Подробности массовой драки у военкомата в РТ: люди не помнят причину конфликта

Стали известны подробности массовой драки в Челнах, произошедшая накануне около военкомата в поселке ЗЯБ. Как рассказали в пресс-службе УМВД города, в результате потасовки никто не пострадал, погибших нет, как ранее сообщалось в соцсетях.

- Все участники потасовки были в нетрезвом состоянии, поэтому никто из них не смог вспомнить, что послужило поводом для конфликта. Претензий никто не предъявил, - пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Фото и видео стали публиковать очевидцы в соцсетях.